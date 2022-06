Η Σερένα Γουίλιαμς δύο μήνες πριν από το 41ο έτος της ηλικίας της επιστρέφει στο tour, παίρνοντας wild card για τη συμμετοχή της στο Wimbledon. H κάτοχος 73 τίτλων στο απλό, έχει να παίξει από το περσινό Wimbledon και βρίσκεται στο Νο.1208 της παγκόσμιας κατάταξης.

Τι κι αν οδεύει για το 41ο έτος της ηλικίας της, η Σερένα Γουίλιαμς είναι εδώ και ετοιμάζεται για τη μεγάλη της επιστροφή στο tour.

H Αμερικανίδα παίκτρια των 23 Grand Slam τίτλων στο μονό και άλλων 14 στο διπλό, πήρε wild card για το Wimbledon, ενώ θα παίξει και στο διπλό του τουρνουά προετοιμασίας του Ίστμπουρν μια εβδομάδα πριν.

Πριν γίνουν γνωστά τα παραπάνω η ίδια δημοσιεύοντας μια φωτογραφία στους λογαριασμούς της στα social media, έδωσε τροφή για φήμες, καθώς έδειχνε πως προπονείται στο γρασίδι, γράφοντας: «Wimbledon 2022, θα σας δω όλους εκεί».

Ready to return in style #Wimbledon | @serenawilliams pic.twitter.com/ZAShY7abMp

Τελικά, λίγες ώρες αργότερα ανακοινώθηκε από το Wimbledon πως πήρε wild card για την πολυαναμενόμενη επιστροφή της σε ένα από τα αγαπημένα της τουρνουά, όπου έχει αναδειχθεί πρωταθλήτρια επτά φορές. Εκεί έδωσε και τον τελευταίο της αγώνα στο tour ένα χρόνο πριν, όπου αναγκάστηκε να εγκαταλείψει στο 1ο σετ της αναμέτρησής της με την Αλιακσάντρα Σάσνοβιτς για τον 1ο γύρο.

Μια εβδομάδα πριν από το Wimbledon, η Serena θα αγωνιστεί και στο τουρνουά του Ίστμπουρν, αλλά μόνο τα διπλά, όπου θα έχει τη δυνατότητα να πάρει λίγο αγωνιστικό χρόνο στα πόδια της, παίζοντας μαζί με τη Νο.4 της παγκόσμιας κατάταξης, την Τυνήσια Ονς Τζαμπέρ.

She's back. And back at Eastbourne.



Read more about @serenawilliams returning to the #RothesayInternational