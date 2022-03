Η Ναόμι Οσάκα άρχισε με άνετη νίκη στο Μαϊάμι Όπεν, εντυπωσίασε η 16χρονη Λίντα Φρουχβίροτβα.

Η Ναόμι Οσάκα άρχισε με επιτυχημένο τρόπο την παρουσία της στο Όπεν του Μαϊάμι. Η 24χρονη που έχει κατρακυλήσει στο Νο.77 της παγκόσμιας κατάταξης, νίκησε την Άστρα Σάρμα από την Αυστραλία με 6-3, 6-4 και συνεχίζει στο β' γύρο του απλού γυναικών. Εκεί η Οσάκα θα παίξει με την Γερμανίδα, Ανζελίκ Κέρμπερ, που πέρασε bye από τον πρώτο γύρο.

Whipping out the angles @naomiosaka | #MiamiOpen pic.twitter.com/fVmL0y4qdl

Νίκη και για την Μάγκντα Λινέτ επί της Κινέζας Κουινβένξ Ζενγκ με 7-6, 6-4, με την Πολωνή να τίθεται αντιμέτωπη με την Ονς Τζαμπέρ (Νο.8).

Αίσθηση προκάλεσε η Λίντα Φρουχβίροτβα, με την 16χρονη Τσέχα (Νο.279) να νικά τη Μαυροβούνια, Ντάνκα Κόβινιτς 6-0, 6-4 και να κλείνει ραντεβού με τη Βελγίδα, Ελίζ Μέρτενς.

A statement win by the 16-year-old wildcard



Linda Fruhvirtova sets up a Round 2 match against Elise Mertens!#MiamiOpen pic.twitter.com/J1D3ZGAexh