Στο 14-0 το σερί του ανίκητου Ναδάλ στο 2022, διεκδικεί κι άλλη κούπα στο Ακαπούλκο.

Ο Ράφα Ναδάλ κάνει το καλύτερο ξεκίνημα της καριέρας του και είναι ένα βήμα πριν το 3 στα 3 σε τελικούς μέσα στο 2022!

Σε μία άτυπη ρεβάνς του τελικού του Australian Open, o Ισπανός κέρδισε ξανά τον Μεντβέντεφ, αυτή τη φορά με 2-0 σετ (6-3, 6-3) και αύριο κόντρα στον Κάμερον Νόρι θα διεκδικήσει έναν ακόμη τίτλο που θα είναι ο 91ος στην καριέρα του (05:00 ώρα Ελλάδος).

After an impressive match, @RafaelNadal wins the battle against Daniil Medvedev 6-3, 6-3 in Acapulco.@AbiertoTelcel | #AMT2022 pic.twitter.com/srm9ny3Drs