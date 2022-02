Με μεγάλη ανατροπή ο Στέφανος Τσιτσιπάς επικράτησε του Γίρι Λεχέτσκα και θα διεκδικήσει αύριο, Κυριακή, τον τίτλο στο Ρότερνταμ.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα διεκδικήσει την κούπα αύριο στο Ρότερνταμ!

Το Νο4 του κόσμου επικράτησε έστω και δύσκολα του Γίρι Λεχέτσκα με 2-1 σετ (4-6, 6-4, 6-2 σε 1 ώρα και 51 λεπτά) και θα περιμένει έναν εκ των Ρούμπλεφ και Αλιασίμ στον αυριανό τελικό.

First ATP500 title in sight @steftsitsipas overcomes a valiant effort from qualifier Lehecka 4-6 6-4 6-2 to reach his first @abnamrowtt final! pic.twitter.com/8yKKjIgruJ February 12, 2022

Ο 20χρονος Τσέχος που στο Ρότερνταμ πέτυχε τις πρώτες του νίκες σε ΑΤΡ τουρνουά, δεν μπορούσε να αφήσει εκτός τον Ελληνα τενίστα που θα παίξει στον 18ο τελικό της καριέρας του. Για να το καταφέρει αυτό βέβαια το Νο4 του κόσμου, χρειάστηκε να κάνει ανατροπή απέναντι σε έναν αντίπαλο που δεν φοβήθηκε στιγμή και έπαιζε το ματς της (σύντομης ως τώρα) καριέρας του.

Ο Λεχέτσκα σέρβιρε εξαιρετικά και με ένα break έφτασε στο 1-0 στο παιχνίδι, βάζοντας δύσκολα στον Στέφανο που ήθελε τον πρώτο του τελικό μετά το Roland Garros. Το πρώτο break του Ελληνα στο δεύτερο σετ έφερε και την ισοφάριση και στο τρίτο πήρε το εισιτήριο για τον αυριανό (16:30 ώρα Ελλάδος) τελικό.

Ο αιφνιδιασμός του Λεχέτσκα

Με άσο και love service game έκανε το 1-0 ο Στέφανος στην έναρξη του ημιτελικού. Με δύο άσους ο Λεχέτσκα ισοφάρισε, ενώ στη συνέχεια έκανε και break από λάθος του Στέφανου, για να πάρει προβάδισμα 2-1.

Με ένα στοπ βολέ και καλά σερβίς, ο Τσέχος έφτασε στο 3-1, αλλά ο Στέφανος με ένα σλάις μείωσε σε 3-2. Το 4-2 έγινε με κακή επιστροφή του Τσιτσιπά, με τον Τσέχο να φτάνει στη συνέχεια σε break point, αλλά τον Στέφανο να το σβήνει και να μειώνει σε 4-3 από χαμένο μπάκχαντ του αντιπάλου του.

Οι κακές επιστροφές του Νο4 έφεραν το 5-3 για τον Τσέχο, Νο137 στον κόσμο. Ο Στέφανος σέρβιρε για να μείνει στο σετ με τον Τσέχο να φτάνει σε σετ πόιντ (30-40). Τα καλά σερβίς του Τσιτσιπά στη συνέχεια όμως, τον κράτησαν στο σετ καθώς μείωσε σε 5-4.

Ο Λεχέτσκα σέρβιρε με την σειρά του για να κλείσει το σετ και το έκανε παρά το ότι βρέθηκε πίσω με 0-30. Σέρβιρε εξαιρετικά και έκανε το πρώτο βήμα για τον τελικό.

Break στο κρίσιμο σημείο και 1-1 ο Τσιτσιπάς

Με winner ο Στέφανος πήρε το πρώτο game στο δεύτερο σετ. Από ατυχία και μία λάθος τοποθέτηση ο Τσιτσιπάς αντί να κάνει break είδε τον Τσέχο να ισοφαρίζει σε 1-1, αλλά ο Ελληνας τενίστας με καλά σερβίς σε ένα τρίτο game που είχε παγίδες, πήρε προβάδισμα 2-1.

Ο Λεχέτσκα έσβησε κι άλλο break point του Στέφανου και με winner ισοφάρισε 2-2.

This kid is GOOD @jirilehecka playing without fear in his first ATP semi final!#abnamrowtt pic.twitter.com/9A9oXq9EBF — Tennis TV (@TennisTV) February 12, 2022

Με άσο ο Τσιτσιπάς έφτασε ξανά να έχει προβάδισμα με 3-2. Ο Τσέχος κράτησε στη συνέχεια το σερβίς του, αλλά με love service game ο Τσιτσιπάς έφτασε στο υπέρ του 4-3.

Με μπάκχαντ winner στη πλάγια γραμμή ο Τσέχος έφτασε στο 4-4. Ο Στέφανος κράτησε το σερβίς του και έφτασε στο 5-4, με τον Λεχέτσκα να σερβίρει για να μείνει στο σετ. Εκεί τρία αβίαστα λάθη του 30χρονου όμως, έδωσαν το πρώτο break στο ματς για τον Τσιτσιπά, που ταυτόχρονα του έδωσε και το σετ!

Κυρίαρχος στο τρίτο σετ και τελικός για Τσιτσιπά

Με ένα γρήγορο love service game ο Τσιτσιπάς έκανε το 1-0. Ο Λεχέτσκα έκανε δώρο το break στον Στέφανο στη συνέχεια με δύο συνεχόμενα διπλά λάθη στο σερβίς του. Αμέσως ήρθε και το 3-0 με ένα εξαιρετικό πρώτο σερβίς και επιστροφές χωρίς επιτυχία για το Νο137 του κόσμου.

Οι αδύναμες επιστροφές του Τσιτσιπά έφεραν το 3-1, αλλά ο Ελληνας τενίστας κράτησε το σερβίς του για το 4-1. Με love service game μείωσε ο Τσέχος σε 4-2, αλλά ο Στέφανος έφτασε στο 5-2 με τρία εξαιρετικά σερβίς και έναν winner.

Με την πλάτη στον τοίχο ο Τσέχος σέρβιρε, αλλά ο Στέφανος έφτασε σε match point και από λάθος του αντιπάλου του έφτασε στον τελικό, όπου εκεί αύριο θα παίξει είτε με τον Ρούμπλεφ είτε με τον Αλιασίμ.

Αν κερδίσει, θα πάρει για πρώτη φορά στην καριέρα του 500αρι τουρνουά. Σε 17 τελικούς καριέρας ο Τσιτσιπάς έχει ρεκόρ 7-10.