Επειτα από ένα συναρπαστικό ματς, η Πάουλα Μπαντόσα επικράτησε 2-1 σετ της Μπάρμπορα Κρεϊτσίκοβα στον τελικό του Σίδνεϋ και πάει με άλλη ψυχολογία στο Australian Open.

Ο τελικός του Σίδνεϋ στις γυναίκες μεταξύ της Πάουλα Μπαντόσα και της Μπάρμπορα Κρεϊτσίκοβα, μας προϊδεάζει για σπουδαία ματς στο Australian Open.

Η Κρεϊτσίκοβα έφτασε στον τελικό μετά από επική πρόκριση σώζοντας 7 match point κόντρα στην Κονταβέιτ, αλλά δεν κατάφερε να κάνει το ίδιο και με την Μπαντόσα. Η Ισπανίδα επικράτησε με 2-1 σετ (6-3, 4-6, 7-6) και χάρη στο tie break του τρίτου σετ σήκωσε το τρόπαιο στο Σίδνεϋ έπειτα από αγώνα 2 ωρών και 22 λεπτών.

Her smile says it ALL @paulabadosa outlasts Krejcikova to secure her first title of 2022 at the Sydney Tennis Classic! pic.twitter.com/htMNJ0Z2bL