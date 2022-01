H Κρεϊτσίκοβα έσωσε 7 match points και πήγε στον τελικό του Σίδνεϋ

Η Μπάρμπορα Κρεϊτσίκοβα πήρε τρομερή νίκη με 2-1 σετ επί της Κονταβέιτ.

Συγκλονιστικός αγώνας, με νικήτρια την Μπάρμπορα Κρεϊτσίκοβα έγινε στον πρώτο ημιτελικό του Σίδνεϋ.

Η Τσέχα επικράτησε της Ανέτ Κονταβέιτ με 2-1 σετ (0-6, 6-4, 7-6) σώζοντας 7 match points στην διάρκεια του ματς! Στο παιχνίδι που κράτησε 2,5 ώρες, η Κρεϊτσίκοβα… δεν εμφανίστηκε ποτέ στο πρώτο σετ, αλλά έκανε την μεγάλη ανατροπή.

Στο τρίτο σετ η Κονταβέιτ προηγούνταν 6-5 και είχε τρία match point, αλλά η Τσέχα τα έσβησε και πήγε το ματς σε tie break. Εκεί η Κρεϊτσίκοβα είχε δύο match point (6-4) αλλά τα έσβησε η Εσθονή που στην πορεία βρήκε άλλες τέσσερις ευκαιρίες να τελειώσει το ματς! Σε καμία δεν τα κατάφερε απέναντι στην Κρεϊτσίκοβα, με το tie break να δείχνει ατελείωτο.

Τελικά η Τσέχα στο πέμπτο της match point στο 13-12, κατάφερε να πάρει την συγκλονιστική νίκη από λάθος επιστροφή της αντιπάλου της.

BELIEVE!!!



@BKrejcikova turns it around and clinches her spot in the final #SydneyTennis pic.twitter.com/zwTGAK9DQA