Ρωσία και Καναδάς εξασφάλισαν την πρόκριση στην 4αδα

Η νίκη του Φελίξ Ογκέρ Αλιασίμ επί του Αλεξάντερ Ζβέρεφ έστειλε τον Καναδά στους «4» του ATP Cup!

O νεαρός τενίστας πέτυχε σπουδαία νίκη επί του Νο3 του κόσμου με 2-1 σετ (6-4, 4-6, 6-3) και έκανε το 2-0 στη σειρά για τον Καναδά «κλειδώνοντας» τη νίκη.

The Captain Delivers @felixtennis defeats Alexander Zverev 6-4, 4-6 6-3 to clinch the tie for #TeamCanada and advance to the 2022 #ATPCup semifinals. pic.twitter.com/Gq4ICwWXCa