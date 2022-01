ATP Cup: Ο Μεντβέντεφ έστειλε την Ρωσία στα ημιτελικά

Οι Ρώσοι με ανατροπή κέρδισαν 2-1 την Ιταλία και πήραν το εισιτήριο για την 4αδα του ATP Cup.

Όταν η εθνική Ρωσίας είναι με την πλάτη στον τοίχο, αναλαμβάνει ο Ντανίλ Μεντβέντεφ…

Το Νο2 του κόσμου πήρε πάνω του τον πρόωρο «τελικό» στον β’ όμιλο του ATP Cup και έδωσε τη νίκη στην χώρα του επί της Ιταλίας με 2-1. Αν και η Ρωσία πάει να υπερασπιστεί τον τίτλο της χωρίς Ρούμπλεφ, Καράτσεφ και Κατσάνοφ, ο Μεντβέντεφ φροντίζει να την οδηγεί και πάλι μακριά στα τουρνουά.

Semis here they come @DaniilMedwed and Roman Safiullin defeat Matteo Berrettini and Jannik Sinner 5-7 6-4 10-5 to win Group B at #ATPCup pic.twitter.com/k1uXR1LsCg