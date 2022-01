ATP Cup: Εγκατέλειψε ο Μπασιλασβίλι το ματς με Τσιτσιπά, η Ελλάδα το 2-0

Ο Νικολόζ Μπασιλασβίλι αντιμετώπισε πρόβλημα με την αναπνοή του και η Ελλάδα πήρε την νίκη της παρηγοριάς στο ΑΤΡ Cup.

Με τον Στέφανο Τσιτσιπά να κερδίζει 4-1 στο πρώτο σετ, το ματς με τον Νικολόζ Μπασιλασβίλι ολοκληρώθηκε εξαιτίας προβλήματος του Γεωργιανού.

Ο Γεωργιανός αντιμετώπιζε πρόβλημα με την αναπνοή του, αλλά και τον ώμο του, όπως ακούστηκε να λέει στην ομάδα του και ζήτησε ιατρικό τάιμ άουτ. Αφού αποχώρησε στα αποδυτήρια για να εξεταστεί από τον γιατρό, επέστρεψε για να δώσει το χέρι του στον Τσιτσιπά, εγκαταλείποντας το ματς.

Αυτή η εγκατάλειψη έφερε το 2-0 για την Ελλάδα και φυσικά τη νίκη κόντρα στην Γεωργία, άσχετα με την εξέλιξη στο διπλό. Νίκη παρηγοριάς βέβαια που θα φέρει την Ελλάδα στην τρίτη θέση του ομίλου, με την Πολωνία να προκρίνεται στα ημιτελικά.

Με δύο άσους και ένα λάθος του Μπασιλασβίλι ο Στέφανος έκανε το 1-0, με τον Γεωργιανό να ισοφαρίζει τελειώνοντας το δεύτερο game με λάθος του Τσιτσιπά.

Με άσο ο Τσιτσιπάς έκλεισε υπέρ του το τρίτο game στο πρώτο σετ. Ενα λάθος του Μπασιλασβίλι έφερε το πρώτο break στο ματς για τον Στέφανο που στη συνέχεια έκανε το 4-1 στο σερβίς του με δύο λάθη του αντιπάλου του.

The World No.4 is in a mood #ATPCup | @steftsitsipas pic.twitter.com/SlJQVyEr7B

Το έκτο game ξεκίνησε με τον Τσιτσιπά να προηγείται 0-30 και τον Γεωργιανό να παίρνει το ιατρικό τάιμ άουτ, εγκαταλείποντας λίγο μετά το ματς.

Unfortunately due to injury, #TeamGeorgia's Nikoloz Basilashvili has retired, handing @steftsitsipas a 4-1 [RET] victory.#TeamGreece win their first tie of the 2022 #ATPCup pic.twitter.com/aoSPrwb9PJ