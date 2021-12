O Τσιτσιπάς ονειρεύεται… Μουντιάλ συλλόγων με ομίλους και play off

Την ιδέα για ένα Μουντιάλ συλλόγων σε… δικά του πρότυπα έριξε ο Στέφανος Τσιτσιπάς.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς πέταξε άλλη μία… ιδέα στο twitter, αυτή τη φορά ποδοσφαιρική.

Το Νο4 στον κόσμο προτείνει την ιδέα ενός Μουντιάλ Συλλόγων, αλλά με μία μορφή που θα χρειαζόταν να… ξεχειλώσει το καλεντάρι για να γίνει πραγματικότητα.

Δεν γνωρίζουμε αν ο Τσιτσιπάς γνωρίζει πως υπάρχει Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων, ωστόσο η πρότασή του είναι διαφορετική από τον τρόπο που διεξάγεται αυτό. Και άκρως υπερβολική…

Ο Τσιτσιπάς πρότεινε να γίνει ένα Μουντιάλ στο οποίο θα συμμετέχουν σε προκριματικά οι τέσσερις καλύτεροι σύλλογοι από κάθε πρωτάθλημα. Προτείνει να προκύψουν όμιλοι… 32 ομάδων, όπου οι πρώτες 8 θα προκρίνονται στα play off, τα οποία θα έχουν στη συνέχεια σύστημα knockout για να προκύψει στο τέλος το ζευγάρι του τελικού.

There should be a football World Cup for clubs only.



All 4 best clubs from each country are allowed to participate.



Each group consists of 32 teams with 8 teams qualifying from each group. Matches are played in a neutral environment.



Playoffs have a knockout system.