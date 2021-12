Αρχισε την προετοιμασία του ο Τσιτσιπάς

Ξεκίνησε δουλειά στο Ντουμπάι ο Στέφανος Τσιτσιπάς εν όψει της νέας σεζόν.

Τις προπονήσεις για την σεζόν του 2022 άρχισε ο Στέφανος Τσιτσιπάς στο Ντουμπάι.

Το Νο4 του κόσμου, μετά το χειρουργείο στον αγκώνα γύρισε κανονικά στις προπονήσεις και στον χρόνο που είχε προγραμματίσει.

Μαζί με τον πατέρα του άρχισαν το πρώτο μέρος της προετοιμασίας του στο Ντουμπάι καθώς το ζεστό κλίμα είναι απαραίτητο εν όψει του Tour στην Αυστραλία.

Ο Τσιτσιπάς εν τω μεταξύ, έκανε και μία ανάρτηση στα σόσιαλ, στην οποία παρακινεί τους followers του να μην επηρεάζονται από τα όσα ακούνε γύρω τους, προφανώς κάτι που έχει γραφτεί και ως μήνυμα προς τρίτους για την δική του καριέρα.

«Θα υπάρξουν πολλές φορές στη ζωή σας που θα σας αμφισβητήσουν, θα υπονομεύσουν ή θα σας επικρίνουν για τη συμπεριφορά, την προσωπικότητα ή τις ιδέες σας. Πάντα να υποστηρίζετε ότι είστε ο εαυτός σας και μην αισθάνεστε υποχρεωμένοι να εξηγήσετε γιατί έχετε καλλιεργήσει τις δεξιότητες που έχετε δημιουργήσει με την πάροδο του χρόνου» έγραψε χαρακτηριστικά.

There will be many times in your life when you’ll be questioned, undermined, or criticized for your behavior, personality or ideas.



Always stand up for being your own self, and don’t feel obligated to explain why you have nurtured the skills you have built over time.