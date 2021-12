Davis Cup: Σερβία-Κροατία στον ημιτελικό της Μαδρίτης (vids)

Η Σερβία επικράτησε με 2-1 του Καζακστάν στον προημιτελικό και θα παίξει στον ημιτελικό του Davis Cup στις 3/12 με την Κροατία.

Σπουδαίος ημιτελικός ανάμεσα στην Σερβία και στην Κροατία προέκυψε στο Davis Cup 2021.

Η Σερβία απέκλεισε με 2-1 νίκες το Καζακστάν στην Μαδρίτη και προκρίθηκε στον ημιτελικό της 3ης Δεκεμβρίου εκεί όπου θα συναντήσει την Κροατία με την νικήτρια να παίζει στον τελικό!

Στον άλλο ημιτελικό (4/12) έχει περάσει η Γερμανία και θα παίξει με την Ρωσία ή τη Σουηδία που θα κοντραριστούν στην Μαδρίτη στις 2 Δεκεμβρίου.

Η Σερβία βρέθηκε πίσω στο tie με το Καζακστάν. Ο Κουκούσκιν επικράτησε με 7-6 (5), 4-6, 7-6 (11) του Κετσμάνοβιτς και έγραψε το 1-0.

Στη συνέχεια τη σκυτάλη πήρε ο Νόβακ Τζόκοβιτς. Ο Νο1 τενίστας του κόσμου νίκησε με 6-3,6-4 τον Αλεξάντερ Μπούμπλικ έφτασε στις 18 σερί νίκες στο τουρνουά και χαλάρωσε για λίγο για να παίξει και στο διπλό!

