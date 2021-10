Γκόλουμπιτς - Σάκκαρη 2-1: «Κατάρρευση» και αποκλεισμός στην πρεμιέρα (vid)

Η Μαρία Σάκκαρη αποκλείστηκε με 5-7, 6-3, 6-2 από την Βικτόρια Γκόλουμπιτς στον 2ο γύρο του Indian Wells. Η Ελληνίδα προηγήθηκε με 3-2 στο 2ο σετ αλλά μ' ένα σερί 8-0 και με 4 μπρέικ η Ελβετίδα την έβγαλε νοκ άουτ.

Στον 2ο γύρο του Indian Wells σταμάτησε η πορεία της Μαρίας Σάκκαρη.

Η Ελληνίδα τενίστρια που είναι στο Νο9 κόσμου στην πρεμιέρα της στην Καλιφόρνια αποκλείστηκε με ανατροπή σε 2.34' με 5-7, 6-3, 6-2 από την Ελβετίδα (Νο46) και αποχαιρετά την Καλιφόρνια.

𝓥𝓘𝓒𝓣𝓞𝓡𝓘𝓞𝓤𝓢



Viktorija Golubic battles past the No.6 seed Sakkari in a three set battle 5-7,6-3,6-2. This marks her first top ten win of the year! #BNPPO21 pic.twitter.com/1xQQvTnvUZ