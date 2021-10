Ανώμαλη προσγείωση για Ραντουκάνου, αποκλείστηκε πρόωρα από το Indian Wells

Η Αλιασάντρα Σάσνοβιτς προσγείωσε την Ραντουκάνου καθώς επικράτησε εύκολα με 2-0 σετ.

Γερό μάθημα πήρε η 18χρονη Εμα Ραντουκάνου στο Indian Wells.

Η νεαρή Βρετανίδα μετά τον θρίαμβό της στο US Open, επέστρεψε στα court στο Indian Wells και γνώρισε την ήττα από την Αλιασάντα Σάσνοβιτς.

Σε μία ώρα και 25 λεπτά επικράτησε με 2-0 σετ η Λευκορωσίδα (6-2, 6-4) με την Ραντουκάνου να βρίσκεται μπροστά με 4-2 στο δεύτερο σετ, αλλά την Λευκορωσίδα φτάνει στο σερβίς της αντιπάλου της σε 0-40 και να κάνει το μπρέικ.

Εκεί άλλαξαν όλα με την Σάσνοβιτς να κάνει την ανατροπή και να κερδίζει 4 συνεχόμενα γκέιμς, παίρνοντας το σετ και την πρόκριση.

Second Top 50 win of the season



Aliaksandra Sasnovich takes out Raducanu in straight-sets!#BNPPO21 pic.twitter.com/3aK1csyN2r