Από τον 2ο γύρο ξεκινά η Σάκκαρη στο Indian Wells

Πραγματοποιήθηκε η κλήρωση για το γυναικείου ταμπλό του Indian Wells, με την Μαρία Σάκκαρη να ξεκινάει τις υποχρεώσεις της από τον 2ο γύρο με αντίπαλο τη νικήτρια του ζευγαριού Vondrousova - Golubic.

Από τον 2ο γύρο και με αντίπαλο μία εκ των Vondrousova και Golubic θα ξεκινήσει τις υποχρεώσεις της στο Indian Wells η Μαρία Σάκκαρη. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια, Νο.6 του ταμπλό είναι ένα από τα φαβορί του τουρνουά και θα προσπαθήσει να φτάσει μέχρι το τέλος.

Main draw @BNPPARIBASOPEN, where Karolina Pliskova, Iga Swiatek, Barbora Krejcikova, and Elina Svitolina are the top seeds.



Main draw play begins Wednesday. #BNPPO21 pic.twitter.com/iFdmMBYV13