«Αναψαν» τα αίματα μεταξύ Εβανς και Σβάρτσμαν στο Σινσινάτι (vids)

Αρκετά νεύρα μεταξύ των δύο παικτών είχε η αναμέτρηση του Ντάνιελ Εβανς με τον Ντιέγκο Σβάρτσμαν στο Σινσινάτι.

Μετά την διακοπή λόγω βροχής στο τρίτο σετ και με το σκορ στο 2-1 υπέρ του Σβάρτσμαν, ο Εβανς του επιτέθηκε φραστικά γιατί θεώρησε πως ο τρόπος που πανηγύρισε νωρίτερα ο αντίπαλός του ήταν ασεβής. Αφού τον πλησίασε, σε έντονο ύφος του έκανε τα παράπονά του, με τον Σβάρτσμαν να απαντά πως δεν είχε πρόθεση να τον προσβάλει, θυμίζοντάς του πως λίγο νωρίτερα και ο ίδιος είχε πανηγυρίσει πολύ έντονα έναν πόντο του.

