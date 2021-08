Δεν έδωσαν βίζα στην Παβλιουτσένκοβα και έχασε το Σινσινάτι

Λόγω βίζας δεν κατέβηκε στο Σινσινάτι η φιναλίστ του Roland Garros Αναστασία Παβλιουτσένκοβα.

Γραφειοκρατικοί λόγοι κράτησαν τελικά την Αναστασία Παβλιουτσένκοβα εκτός Σινσινάτι.

Η φιναλίστ του Roland Garros, έχει «εγκλωβιστεί» στον Καναδά καθώς οι ΗΠΑ δεν έχουν εγκρίνει ακόμη την βίζα της, με αποτέλεσμα να μην μπόρεσε να ταξιδέψει για το Οχάιο και την πόλη του Σινσινάτι.

Με μήνυμα στο Twitter μάλιστα, η Ρωσίδα εξέφρασε την ελπίδα της πως το ζήτημα θα λυθεί άμεσα ώστε να μην μπει σε περιπέτειες με την συμμετοχή της στο ν.

«Δυστυχώς, έπρεπε να αποσύρω τη συμμετοχή μου από το Western & Southern Open. Βρίσκομαι ακόμα στον Καναδά, περιμένω την Visa των ΗΠΑ να εκδοθεί. Ελπίζω πως θα γίνει αρκετά γρήγορα ώστε να μπορέσω να είμαι στο US Open», έγραψε.

