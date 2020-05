Το «23» πριν από τον Τζόρνταν και το «45» μετά από εκείνον! (pics)

Τις τελευταίες εβδομάδες βρίσκεται και πάλι στην επικαιρότητα η «δυναστεία» των Σικάγο Μπουλς και η κυριαρχία του Μάικλ Τζόρνταν στο ΝΒΑ τη δεκαετία του '90 χάρη στο εν λόγω ντοκιμαντέρ.

Ο «Air» ήταν εκείνος που είχε πάρει από το χέρι έναν ολόκληρο οργανισμό και τον είχε οδηγήσει στο 6/6 στους τελικούς που πήρε μέρος από το 1991 έως και το 1998 και σε δύο «three peat»! Αν μη τι άλλο οι Μπουλς ήταν (αν όχι η καλύτερη) μια από τις καλύτερες ομάδες όλων των εποχών στην ιστορία του ΝΒΑ, κάτι που οφείλουν στον μεγαλύτερο βαθμό στην... αυτού εξοχότης.

Ο Μάικλ Τζόρνταν επιλέχθηκε στο νούμερο «3» του draft το 1984 από τους Μπουλς και αμέσως διάλεξε να φορέσει τη φανέλα με το νούμερο «23» το οποίο είχε και στο πανεπιστήμιο του North Carolina. Μάλιστα το εν λόγω νούμερο ήταν και διαθέσιμο, αφού ο τελευταίος που το είχε φορέσει είχε αποχωρήσει από την ομάδα το αμέσως προηγούμενο καλοκαίρι και μάλλον ήταν... γραφτό να περιμένει για τον επόμενο κάτοχο.

ΟΙ... ΠΡΙΝ ΤΟΝ ΤΖΟΡΝΤΑΝ

Ο λόγος για τον Μάικ Μπράτζ, ένας πλέι μέικερ ύψους 1.88 μέτρων, ο οποίος είχε αγωνιστεί στους Σικάγο Μπουλς στο δεύτερο μισό της σεζόν 1982-83 και πιο συγκεκριμένα σε μόλις 15 ματς έχοντας κατά μέσο όρο 2,6 πόντους, 1,5 ασίστ και 1,3 ριμπάουντ ανά 9,3 λεπτά. Αυτός έμελλε να ήταν και ο τελευταίος παίκτης στην ιστορία της ομάδας που φόρεσε το «23» πριν το πάρει στα χέρια του ο καλύτερος μπασκετμπολίστας όλων των εποχών. Όμως δεν ήταν και ο μοναδικός καθώς είχαν προηγηθεί στο παρελθόν άλλοι πέντε παίκτες που είχαν το «23» στο ντουλαπάκι των αποδυτηρίων τους.

Ο πρώτος που το επέλεξε ήταν ο Τζάκι Ντίνκινς, σμολ φόργουορντ με ύψος 196 εκατοστά στο ξεκίνημα της σεζόν 1971-72, έχοντας αγωνιστεί σε 18 παιχνίδια με 2,5 πόντους, 1,1 ριμπάουντ και 0,4 ασίστ. Είχε επιλεγεί στο νούμερο 150 του draft από τους Σικάγο Μπουλς αλλά στη συνέχεια δεν έκανε καμία άλλη καριέρα. Αυτά τα 18 ματς ήταν και τα μοναδικά της καριέρας του στο καλύτερο πρωτάθλημα του πλανήτη ενώ έφυγε από την ζωή το 1983 σε ηλικία 33 ετών, όταν ο Τζόρνταν αγωνιζόταν ακόμα στο North Carolina.

Επόμενος ο Νορμ Βαν Λιρ και μάλιστα από τα μισά εκείνης της χρονιάς και έπειτα, ερχόμενος από τους Σινσινάτι Ρόγιαλς. Επίσης βραχύσωμος γκαρντ, ο οποίος ωστόσο έκανε καριέρα στο ΝΒΑ έχοντας περάσει επτά από τις 11 σεζόν του στο Σικάγο. Σε αυτό το διάστημα αγωνίστηκε σε 535 ματς των «Ταύρων» έχοντας 12,2 πόντους, 6,9 ασίστ 4,7 ριμπάουντ και 1,9 κλεψίματα ανά 35,7 λεπτά συμμετοχής. Προσέξτε όμως! Ο Βαν Λιρ φόρεσε το «23» μόνο για μισή χρονιά και πιο συγκεκριμένα στο διάστημα που μετακόμισε στην «πόλη των ανέμων» όπου είχε 12,1 πόντους, 7,1 ασίστ και 4,3 ριμπάουντ σε 69 παιχνίδια. Στις υπόλοιπες 10 σεζόν του φόρεσε το νούμερο «2».

Στο draft του 1972 οι Μπουλς επέλεξαν τον Ρόουλαντ Γκάρετ στο νούμερο «78» από το πανεπιστήμιο της Φλόριντα και φόρεσε το «23» για 160 ματς με 6 πόντους και 2,8 ριμπάουντ ανά 13,1 λεπτά συμμετοχής. Ακολούθησε ο Καλιφορνέζος φόργουορντ/σέντερ, Έρικ Φέρστεν το 1975, ο οποίος είχε χρησιμοποιηθεί ως αντάλλαγμα των Καβαλίερς για τον Νέιτ Θέρμοντ που μετακόμιζε στο Κλίβελαντ. Ο Φέρστεν φόρεσε το «23» σε 38 ματς των Σικάγο Μπουλς, έχοντας κατά μέσο όρο 2,8 πόντους και 2,2 ριμπάουντ μόλις σε λιγότερο από 8,5 λεπτά συμμετοχής κατά μέσο όρο.

Πριν τον... τελευταίο Μάικ Μπρατζ, εκείνος που έχει να καυχιέται για το «23» είναι ο Όλιβερ Μακ ο οποίος είχε βρεθεί στο Σικάγο για το trade που έστελνε τον... γνώριμο των ελληνικών παρκέ, Μαρκ Λάντσμπεργκερ στους Λέικερς. Ο Μακ φόρεσε το «23» σε 26 ματς των Σικάγο Μπουλς με 7,2 πόντους, 1,9 ριμπάουντ και 1,3 ασίστ σουτάροντας με 50% στα σουτ εντός παιδιάς.

ΟΙ... ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΤΖΟΡΝΤΑΝ

Όπως παρατηρήσατε και όπως θα παρατηρήσετε, κανείς παίκτης δεν έκανε κάποια σούπερ αξιόλογη καριέρα έχοντας φορέσει φανέλα που τίμησε ο Μάικλ Τζόρνταν. Από τη στιγμή που δεν αποσύρθηκε το «45» το οποίο φόρεσε για 22 ματς λίγο μετά το «I'm back» στο δεύτερο μισό της σεζόν 1994-95, ο οποιοσδήποτε παίκτης θα μπορούσε να το επιλέξει. Και το επέλεξαν άλλοι τέσσερις παίκτες, εκ των οποίων ο ένας με θητεία και στο ελληνικό πρωτάθλημα!

Εδώ να μπει ένας αστερίσκος και να πούμε ότι και πριν από τον Τζόρνταν είχαν φορέσει το «45» άλλοι δύο παίκτες και πιο συγκεκριμένα ο Σκοτ Λόιντ για μια σεζόν (1978-79) όπως επίσης και ο Εντ Νίλι για τρεις χρονιές, αλλά σε ξεχωριστές περιόδους. Παρόλα αυτά δεν λογίζονται στην ίδια κατηγορία. Οπότε ας πάμε σε αυτούς που το επέλεξαν μετά το «άγγιγμα του Μίδα». Έστω και γι' αυτά τα 22 ματς πριν εμφανιστεί στο δεύτερο παιχνίδι των playoffs με τους Ορλάντο Μάτζικ εντελώς ξαφνικά και απροειδοποίητα και πάλι με το «23» στην πλάτη.

Ο πρώτος, λοιπόν, στην μετά-Τζόρνταν εποχή ήταν ο... «δικός μας» από τη θητεία του στον Πανιώνιο τη σεζόν 2001-02, Πολ Σίρλεϊ! Ο απόφοιτος του Αϊόβα αγωνίστηκε σε μόλις 7 ματς των Μπουλς με το «45» τη σεζόν 2003-04, έχοντας κατά μέσο όρο 3 πόντους, 2,3 ριμπάουντ και 45% στα σουτ εντός παιδιάς. Αμέσως επόμενο ο ύψους 2,16 μέτρων σέντερ, Λιουκ Σέσνερ ο οποίος αγωνίστηκε στο τέλος της σεζόν 2005-06 με μόλις 1,8 πόντους και 1,5 ριμπάουντ σε 20 ματς και 7,5 λεπτά συμμετοχής. Επόμενος ήταν ο Ρασουάλ Μπάτλερ, ο οποίος σκοτώθηκε τον Ιανουάριο του 2018 σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα. Ο Μπάτλερ φόρεσε το «45» των «Ταύρων» σε έξι παιχνίδια και είχε 2,7 πόντους ανά 4,3 λεπτά σε κάθε ματς.

Last but not least,ο Ντένζελ Βάλενταϊν, ο οποίος εξακολουθεί να έχει υπό την κατοχή του τον εν λόγω αριθμό που φόρεσε ο Μάικλ Τζόρνταν. Ο 27χρονος γκαρντ/φόργουορντ επιλέχθηκε από τους Μπουλς στο νούμερο «14» του draft το 2016 και μετράει μέχρι στιγμής 170 ματς στο Σικάγο έχοντας 7,8 πόντους, 3,6 ριμπάουντ, 2,1 ασίστ, ενώ σουτάρει με ποσοστό 40% στα σουτ εντός παιδιάς και 75% στις βολές.

Βέβαια δεν πρέπει να αφήσουμε απ' έξω ούτε το νούμερο «12» το οποίο έτυχε να φορέσει σε ένα παιχνίδι στο Ορλάντο επειδή κάποιος είχε κλέψει τη φανέλα του! Μάλιστα το «12» είχε φορέσει και ο Ντράγκαν Τάρλατς στο Σικάγο, ενώ αναμφισβήτητα ο πιο πετυχημένος «Bull» μετά τον Τζόρνταν έχοντας το εν λόγω νούμερο δεν ήταν άλλος από τον Κερκ Χάινριχ. Επίσης το φόρεσαν οι Κόρεϊ Ουίλιαμς, Ματ Μαλόνεϊ, Κέβιν Όλι και Ντάνιελ Γκάφορντ.