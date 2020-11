«Just The 2 Of Us» με guest τον Mad Clip! (vid)

Κέρδισε τις εντυπώσεις με ανατρεπτικές ερμηνείες, «τρένταρε» με περισσότερα από 28.000 tweets, ξάφνιασε με μια αναπάντεχη αποχώρηση.

Και αυτό το Σάββατο, στις 21:00 ακριβώς, το Just The 2 Of Us επιστρέφει για να μας ενώσει ξανά σε μια μεγάλη παρέα που διασκεδάζει μαζί, σχολιάζει, αλληλεπιδρά, τραγουδά με την ψυχή της και μοιράζεται στιγμές!

Ο Νίκος Κοκλώνης ταρακουνά τη σκηνή του Just The 2 Of Us με… ρεσιτάλ ερμηνείας, προκλήσεις που βάζουν δύσκολα στα 11 ζευγάρια που συνεχίζουν με στόχο τον τελικό, αλλά και έναν καλεσμένο που ξέρει πώς να κάνει ρεκόρ δεκάδων εκατομμυρίων views στο YouTube!

Ποια ζευγάρια θα καταφέρουν να αποσπάσουν θετικά σχόλια από την κριτική επιτροπή που τελευταία έχει γίνει πιο αυστηρή;

Ποιοι θα κερδίσουν την υποστήριξη των τηλεθεατών που, ψηφίζοντας το αγαπημένο τους ζευγάρι, παίζουν καταλυτικό ρόλο στο ποιος θα παραμείνει στο επόμενο Live;

Θα καταφέρουν να ανατρέψουν τις εντυπώσεις της περασμένης εβδομάδας τα ντουέτα που απογοητεύτηκαν από τους βαθμούς που τους έδωσαν η Δέσποινα Βανδή, η Μαρία Μπακοδήμου, η Βίκυ Σταυροπούλου και ο Σταμάτης Φασουλής;

Θα αντιδράσει στις βαθμολογίες και τα σχόλια των κριτών για την απόδοση των παικτών ο coach τους, Γιώργος Θεοφάνους;

Και τι θα κάνει ο Νίκος Κοκλώνης με τον απαιτητικό καλεσμένο του, MadClip, που… θέλει κότερα, ελικόπτερα, θέλει οικόπεδα;

Δείτε το trailer