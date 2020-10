«JUST THE 2 OF US» έρχεται LIVE να δώσει λάμψη στα Σαββατόβραδα!

Με την ξεχωριστή παρέα του “Just The 2 Of Us” γελάσαμε και περάσαμε τα πιο διασκεδαστικά Σαββατόβραδα. Τραγουδήσαμε και δυναμώσαμε τον ήχο στις αγαπημένες μας μελωδίες. Σχολιάσαμε και τουιτάραμε.. Είδαμε μια σειρά από αξέχαστα… ρεσιτάλ ερμηνείας! Και τώρα ανανεώνουμε το ραντεβού μας.

Ο Νίκος Κοκλώνης έχοντας μαζί του μια παρέα με μοναδική χημεία, τη Δέσποινα Βανδή, τη Μαρία Μπακοδήμου, τη Βίκυ Σταυροπούλου και τον Σταμάτη Φασουλή, είναι… καθ’ οδόν για τη μεγάλη επιστροφή αυτό το Σάββατο στις 21:00. Και ξεκινάμε… LIVE!

Ο Νίκος Κοκλώνης αυτό το Σάββατο θα υποδεχτεί στο stage του J2US, ένα stage πιο εντυπωσιακό από κάθε άλλη φορά, 14 νέα ζευγάρια-έκπληξη. 14 επαγγελματίες τραγουδιστές ενώνουν τις δυνάμεις τους με 14 celebrities από πολλούς διαφορετικούς χώρους σε μουσικά ντουέτα που θα ξαφνιάσουν!

Πώς θα «παντρευτούν» οι τραγουδιστές με τους celebrities και ποια θα είναι τελικά τα ζευγάρια; Πως θα νιώσουν μετά την πρώτη τους ζωντανή ερμηνεία στη σκηνή; Τι θα μοιραστούν με τη Λάουρα Καραΐσκου που θα τους περιμένει στο Celebrity Room;

Αυτό το Σάββατο στις 21:00 #eisaiOPEN γιατί το #J2US έρχεται LIVE σε μια πρεμιέρα γεμάτη εκπλήξεις!