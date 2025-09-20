O Γουανιόνι άντεξε κι έγινε παγκόσμιος πρωταθλητής στα 800μ.

Ο Εμμάνουελ Γουανιόνι μετά τον τίτλο του Ολυμπιονίκη στο Παρίσι, κατέκτησε κι αυτόν του παγκόσμιου πρωταθλητή στα 800μ. στο Τόκιο.

Ο 21χρονος Κενυάτης τρέχοντας σε ρυθμούς παγκοσμίου ρεκόρ στο πρώτο μισό της κούρσας, πέρασε τα 400μ. σε 49.26, στο δεύτερο 400άρι μπορεί να μην είχε ανάλογη συνέχεια, διέθετε όμως τις δυνάμεις να διατηρηθεί στην πρώτη θέση και με 1:41.86 να κατακτήσει το χρυσό μετάλλιο.

Βελτίωσε το ρεκόρ αγώνων του Αμερικανού, Ντόνοβαν Μπρέζιερ (1:42.34 από την Ντόχα το 2019), έτρεξε για 7η φορά στην καριέρα του κάτω από το 1:42, σημειώνοντας την 6η ταχύτερη επίδοσή του, με το ρεκόρ του και 2η κορυφαία επίδοση όλων των εποχών, μαζί με τον Γουίλσον Κίπκετερ, να είναι στο 1:41.11.

Τρεις συνολικά δρομείς έτρεξαν πιο γρήγορα από το 1:42 στον τελικό του παγκοσμίου πρωταθλήματος, ο Αλγερινός Τζαμέλ Σετζατί μπήκε 6ος στην τελική ευθεία, είχε όμως τις δυνάμεις να τερματίσει 2ος σε 1:41.90 και να πάρει το ασημένιο μετάλλιο, όπως συνέβη και στο Γιουτζίν το 2022.

Ο Μάρκο Άροπ ήταν αυτός που έτρεξε για να διατηρήσει τον παγκόσμιο τίτλο του, τελικά ο «ασημένιος» στους Ολυμπιακούς Αγώνες πήρε το χάλκινο μετάλλιο με 1:41.95.

