O Λεάντρο Ράμος έκλεψε την παράσταση στον προκριματικό του ακοντισμού, όπου έριξε βολή κάνοντας… κωλοτούμπα.

Μπορεί να μην προκρίθηκε στον τελικό του ακοντισμού στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου ο Λεάντρο Ράμος, αλλά αναμφίβολα… διασκέδασε το κοινό.

Ο Πορτογάλος ρίπτης ήταν 31ος στο σύνολο με βολή στα 74,03μ., όμως ελάχιστη σημασία έχει μπροστά σε αυτό που είδαν τα… μάτια μας στην τηλεοπτική μετάδοση, αλλά και όσων βρίσκονταν στο στάδιο.

Ο Ράμος, θυμίζοντας… Σιμόν Μπάιλς, την στιγμή που έριχνε το ακόντιο έκανε μια κωλοτούμπα στον αέρα και… κατάφερε να μην πατήσει την γραμμή που θα τον έβγαζε άκυρο!

New javelin technique



Unfortunately for Leandro Ramos, there are no bonus points for #WorldAthleticsChamps pic.twitter.com/IJPvq4eJBR