Ο Τζέικ Γουίτμαν έγινε πρωταθλητής κόσμου στα 1.500μ. την ίδια στιγμή που ο πατέρας του 28χρονου δρομέα εκτελούσε χρέη εκφωνητή στο στάδιο Hayward Field του Όρεγκον.

Οι Βρετανοί είχαν όλο κι όλο ένα μετάλλιο στα 1.500μ. σε παγκόσμιο πρωτάθλημα κι αυτό από τον Στιβ Κραμ που είχε νικήσει στην 1η διοργάνωση στο Ελσίνκι το 1983.

Και ήρθε ο Τζέικ Γουίτμαν να γράψει τη δική του ιστορία στο Όρεγκο, να αφήσει πίσω του τα φαβορί-αν υπάρχουν στις ημιαποστάσεις- τον Νορβηγό ολυμπιονίκη Γιάκομπ Ινγκεμπρίκτσεν και τον Κενυάτη κάτοχο του τίτλου, Τίμοθι Τσέρουγιοτ σε μια από τις μεγάλες εκπλήξεις του παγκοσμίου πρωταθλήματος στο Όρεγκον.

Ο τελικός θα μείνει στην ιστορία και για ένα άλλο γεγονός, εκφωνητής στο στάδιο Hayward Field ήταν ο πατέρας του και προπονητής του, Τζεφ Γουίτμαν, που έχει τη συνήθεια να σχολιάζει τις κούρσες του γιου του από όταν ήταν 10 ετών. Και πού να το φανταζόταν πως ήταν εκφωνητής στον αγώνα που έγινε πρωταθλητής κόσμου.

«Αυτός είναι ο γιος μου, τον προπονώ και είναι παγκόσμιος πρωταθλητής» αναφώνησε από το μικρόφωνο ο πατέρας του Τζέικ, που διατήρησε την ψυχραιμία του.

Jake Wightman has become the World 1500m champion. Geoff calling his son becoming a World Champion is priceless. Helene, part of our team, filmed Dad. I sat with Mum Susan..then could not wait to give my mate a hug. Beyond proud. @JakeSWightman @WightmanGeoff @SusanWightman6 pic.twitter.com/8I8IT6ntwb