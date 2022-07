Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στίβου: «Κάποιες βίζες δεν θα δοθούν σε αθλητές»

Ο πρόεδρος της Παγκόσμιας ομοσπονδίας στίβου, Σεμπάστιαν Κόου, παραδέχτηκε ότι ορισμένοι αθλητές δεν θα αγωνιστούν στο Γιουτζίν λόγω των προβλημάτων με τη βίζα.

Οι Αμερικανοί κάνουν δύσκολη τη ζωή αθλητών και μελών αποστολών, καθώς περίπου 100 άτομα ακόμη δεν έχουν χορηγηθεί βίζες, με αποτέλεσμα οι συμμετοχή ορισμένων στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στίβου να είναι στον «αέρα»!

Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Φ. Ομανιάλα πήρε την τελευταία πτήση για ΗΠΑ και έφτασε στο Γιουτζίν 2,5 ώρες πριν την πρώτη του κούρσα.

Ο Πρόεδρος της World athletics, Σεμπάστιαν Κόου, παραδέχτηκε πως δεν θα λυθούν έγκαιρα τα προβλήματα.

«Θα δουλέψουμε μέχρι τελευταία στιγμή, αλλά πρέπει να λύσουμε άλλα θέματα πρώτα. Περιμένουμε πολλές αιτήσεις να ακυρωθούν» παραδέχτηκε ωμά ο Κόου.

Σπουδαίοι πρώην αθλητές, όπως ο Μάικλ Τζόνσον, του επιρρίπτουν ευθύνες για τον τρόπο που χειρίστηκε η World Athletics το θέμα.

Coe & Max said these World Champs are an opportunity to grow the sport in the US. But gave no strategy. I said it won’t work if strategy wasn’t executed BEFOREHAND to insure step #1 is these champs succeed. Like insuring people can get visas in a notoriously difficult process?