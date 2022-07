Ο Φέρντιναντ Ομανιάλα πήρε την βίζα από τους Αμερικανούς και ταξιδεύει για το Γιουτζίν όπου θα φτάσει 3 ώρες πριν τη κούρσα των 100 μέτρων!

Η γραφειοκρατία των Αμερικανών έχει βάλει σε μπελάδες τον Φέρντιναντ Ομανιάλα, ο οποίος θα πρέπει να κάνει ένα… επιπλέον σπριντ για να τρέξει στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου!

Ο Κενυάτης, που πάει στο Ορεγκον για να απειλήσει τους Αμερικανούς στα 100 μέτρα, πήρε σήμερα έγκριση για την βίζα του και φεύγει με την πρώτη πτήση για τις ΗΠΑ.

Ο Ομανιάλα σύμφωνα με τα ΜΜΕ στην πατρίδα του, θα φτάσει στο Γιουτζίν 3 ώρες πριν τον προκριματικό γύρο των 100 μέτρων και θα πρέπει σε αυτό το διάστημα να πάει κατευθείαν στο στάδιο, αφού περάσει από τους απαραίτητους ελέγχους στο αεροδρόμιο, να διαπιστευτεί και να ετοιμαστεί για την πρώτη του κούρσα!

Africa's fastest man, Ferdinand Omanyala 🇰🇪 has finally secured his US visa and will be at the World Championships in Eugene!!



He should arrive less than 3 hours before the heats of the men's 100m. pic.twitter.com/zKi0O3Urcn