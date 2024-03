Το twitter αποθεώνει Τεντόγλου: «Τι εννοείτε πήρα κι άλλο χρυσό;»

Αποθεωτικά σχόλια, αλλά και… τρολάρισμα για τις δηλώσεις του στο τέλος του αγώνα στο μήκος, δέχτηκε ο Μίλτος Τεντόγλου.

Δεν χρειάστηκε παρά μόνο μερικά λεπτά για να γίνει Νο1 trend στο twitter, ο Μίλτος Τεντόγλου.

Το χρυσό μετάλλιο που κατέκτησε στη Γλασκόβη αρκούσε για αυτό, όμως τα όσα σχολίασε μετά στην ΕΡΤ έδωσαν και έναν λόγο παραπάνω για να τον αποθεώσουν και να… τρολάρουν και λίγο οι χρήστες της πλατφόρμας.

Φυσικά τα σχόλια είναι κυρίως διθυραμβικά για τον Γρεβενιώτη πρωταθλητή, αλλά το ότι παραδέχτηκε πως έκανε κακό αγώνα για το επίπεδό του, στάθηκε αφορμή για να τον αποθεώσουν και για το ήθος του, κάνοντας και λίγη πλάκα.

Δείτε ορισμένα από τα tweets για τον Τεντόγλου:

We are the Champions my friend! (Again!!!)

World Champion x 2#Tentoglou #Τεντογλου pic.twitter.com/NBFwvcVdNJ