Απαράδεκτη κίνηση της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας στίβου να… κρύψει την σημαία του Κοσόβου επειδή το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα γίνεται στην Σερβία.

Λίγοι παρατήρησαν μία απαράδεκτη κίνηση της Παγκόσμιας ομοσπονδίας στίβου, στην διάρκεια του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος κλειστού στίβου.

Στην διοργάνωση που φιλοξενείται στην Σερβία, συμμετείχε μία αθλήτρια από το Κόσοβο, η Γκρέσα Μπακράκι στα 1.500 μέτρα. Είναι γνωστό πως Σερβία και Κόσοβο έχουν κάκιστες σχέσεις και μάλιστα οι πολίτες του Κοσόβου δεν μπορούν να εισέλθουν στη χώρα.

Πρόσφατα στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα πυγμαχίας που έγινε στο Βελιγράδι, οι αρχές δεν επέτρεψαν καν την είσοδο των αθλητών του Κοσόβου στη χώρα. Τώρα επέτρεψαν στην Μπεκράκι να ταξιδέψει στην Σερβία και να αγωνιστεί, αλλά υπό τον όρο να καλυφθεί με μαύρη ταινία η σημαία της χώρας στην φανέλα της.

Gresa Bakraqi represented #Kosovo at the #WorldAthletics Indoor Championships "Belgrade 2022".



Due to Kosovo, no flag was displayed in the "Stark Arena".#KosovaAthletics pic.twitter.com/DAWQkJeFqM