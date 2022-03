Η Γιαροσλάβα Μάχουτσικ ξεπέρασε όλα τα εμπόδια μέχρι να φθάσει στο Βελιγράδι και να γίνει πρωταθλήτρια κόσμου στο ύψος

Η περιπέτεια της Γιαροσλάβα Μάχουτσικ, όπως και της υπόλοιπης ουκρανικής ομάδας, μέχρι να φθάσει στο Βελιγράδι ανταμείφθηκε με το χρυσό μετάλλιο στο ύψος στο παγκόσμιο πρωτατάθλημα του Βελιγραδίου.

Η 21χρονη από την Ουκρανία χρειάστηκε να πετύχει την καλύτερη φετινή επίδοση στον κόσμο με 2,02μ. για να γίνει πρωταθλήτρια κόσμου και να γνωρίσει αμέσως μετά την αποθέωση στην Stark Arena.

Βαμμένη με τα χρώματα της χώρας της, η Μάχουτσικ μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία αναγκάστηκε να εγκαταλείψει το σπίτι της, να κρυφτεί σε ένα κελάρι και τελικά να κάνει ένα ταξίδι 2.000 χιλιομέτρων σε τρεις ημέρες μέχρι το Βελιγράδι για να αντιμετωπίσει αυτό που ονόμασε τη δική της «πρώτη γραμμή».

Πρωταθλήτρια Ευρώπης πέρυσι στον κλειστό και 3η στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο, πέρασε με την 3η τα 2.00μ. για να μείνει ζωντανή στη διεκδίκηση του χρυσού μεταλλίου, απέναντι στην Ελεανόρ Πάτερσον από την Αυστραλία, η οποία περνώντας τα 2.00μ. έμενε στην κορυφή, πετυχαίνοντας ρεκόρ Ωεκανίας στον κλειστό.



Όμως η Μάχουτσικ με ατομικό στα 2.06μ. στον κλειστό (3η επίδοση όλων των εποχών) και 2.04μ. στον ανοιχτό, πέρασε με την πρώτη τα 2.02μ. εξασφαλίζοντας το χρυσό μιας και η Πάτερσον έπρεπε να υπερβεί τα 2.40μ. για να ανακτήσει την κορυφή.

