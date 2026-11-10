Η παγκόσμια ομοσπονδία στίβου (World Athletics) έκανε γνωστό το σύστημα πρόκρισης για τα αγωνίσματα του στίβου στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες το 2028, οι οποίοι θα διεξαχθούν από τις 15 έως τις 30 Ιουλίου 2028.

Η παγκόσμια ομοσπονδία στίβου (World Athletics) έκανε γνωστό το σύστημα πρόκρισης για τα αγωνίσματα του στίβου στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες το 2028, οι οποίοι θα διεξαχθούν από τις 15 έως τις 30 Ιουλίου 2028.



Το πρόγραμμα στίβου θα περιλαμβάνει 23 αγωνίσματα γυναικών και 23 αγωνίσματα ανδρών, καθώς και δύο μεικτά αγωνίσματα: τη μεικτή σκυταλοδρομία 4x100μ., θα γίνει για πρώτη φορά σε Ολυμπιακούς Αγώνες και τη μεικτή σκυταλοδρομία 4x400μ.

Όπως ίσχυε και στις πρόσφατες παγκόσμιες διοργανώσεις ανοιχτού στίβου, το σύστημα πρόκρισης βασίζεται σε δύο μονοπάτια. Το 40% των αθλητών αναμένεται να προκριθεί μέσω των ορίων πρόκρισης, ενώ το υπόλοιπο 60% μέσω της παγκόσμιας κατάταξης.

Σε περίπτωση που περισσότεροι αθλητές από τον προβλεπόμενο αριθμό θέσεων ανά αγώνισμα επιτύχουν το όριο πρόκρισης, η πρόκριση θα περιοριστεί σε εκείνους με τις καλύτερες επιδόσεις εντός της περιόδου πρόκρισης, μέχρι τη συμπλήρωση του καθορισμένου αριθμού θέσεων. Έτσι γίνεται αντιληπτό ότι, η επίτευξη του ορίου δεν εγγυάται αυτόματα τη συμμετοχή.

Η χρονική περίοδος επίτευξης των ορίων

Για τον μαραθώνιο, η περίοδος πρόκρισης και κατάταξης εκτείνεται από την 1η Νοεμβρίου 2026 έως τις 30 Απριλίου 2028. Για τα 10.000 μέτρα, για τον ημιμαραθώνιο βάδην και τις σκυταλοδρομίες, η περίοδος ορίζεται από τις 19 Δεκεμβρίου 2026 έως τις 18 Ιουνίου 2028. Για όλα τα υπόλοιπα αγωνίσματα, η περίοδος αρχίζει από τις 19 Ιουνίου 2027 και φθάνει ως τις 18 Ιουνίου 2028.

Η μεθοδολογία για τον καθορισμό των ορίων συμμετοχής βασίστηκε στις περιόδους επίτευξης ορίων των τεσσάρων τελευταίων παγκόσμιων διοργανώσεων, των παγκόσμιων πρωταθλημάτων στίβου του 2022, 2023 και 2025, καθώς και των Ολυμπιακών Αγώνων του 2024, ως σημεία αναφοράς.

Από κάθε χώρα μπορούν να προκριθούν έως και 3 αθλητές και αθλήτριες και από μία ομάδα ανδρών και γυναικών σε κάθε σκυτάλη.

Καταρτίστηκαν λίστες με τις κορυφαίες επιδόσεις, χρησιμοποιώντας τις ημερομηνίες έναρξης και λήξης των τεσσάρων αυτών περιόδων πρόκρισης, με όριο τρεις αθλητές ανά χώρα. Για τον καθορισμό των ορίων συμμετοχής ελήφθησαν υπόψη οι τάσεις, τα επίπεδα επιδόσεων και οι αναμενόμενες βελτιώσεις.

Επίσης, συνυπολογίστηκαν τα αγωνίσματα στα οποία οι τάσεις δείχνουν σαφώς ότι απαιτούνται υψηλότερα όρια για το μέλλον σε σχέση με εκείνα που ίσχυαν σε προηγούμενες διοργανώσεις. Σε αυτά περιλαμβάνεται ο Μαραθώνιος, όπου οι τάσεις δείχνουν ότι, κατά τη διάρκεια ενός Ολυμπιακού έτους, οι χρόνοι είναι κατά 30 έως 60 δευτερόλεπτα ταχύτεροι από ό,τι θα προέβλεπαν οι γενικές τάσεις.

Στο βάδην, οι 12 πρώτοι αθλητές στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Βάδην Ομάδων (World Athletics Race Walking Team Championships), που θα διεξαχθεί στο Χεφέι της Κίνας, στις 9 Απριλίου 2028, προκρίνονται αυτόματα στα αγωνίσματα βάδην (απόστασης ημιμαραθωνίου) για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Εάν μια θέση πρόκρισης απορριφθεί, αυτή θα διατεθεί βάσει της παγκόσμιας κατάταξης. Οι υπόλοιπες 36 θέσεις θα καλυφθούν επίσης μέσω της παγκόσμιας κατάταξης.

Στις σκυταλοδρομίες, οι 14 πρώτες Εθνικές Ολυμπιακές Επιτροπές στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Σκυταλοδρομιών (World Athletics Relays), που θα γίνει στις Μπαχάμες, στις 22-23 Απριλίου 2028, προκρίνονται αυτόματα για τους «Λος Άντζελες 2028».

Θέσεις πρόκρισης ανά αγώνισμα