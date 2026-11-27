Η Εθνική Παίδων στη φάση των «32» του Μουντιάλ Κ17 θα παίξει με το Εκουαδόρ.

Η Εθνική Παίδων έμαθε σήμερα τον αντίπαλό της στη φάση των «32» του Παγκοσμίου Κυπέλλου Κ17 που διεξάγεται στο Κατάρ. Η Ελλάδα θα αντιμετωπίσει το Εκουαδόρ.

Στις διασταυρώσεις τα ζευγάρια προκύπτουν από τη βαθμολογία, το ranking των ομίλων. Η Ελλάδα έκανε τρεις νίκες κόντρα σε Αίγυπτο, Παναμά και Κατάρ και σύμφωνα με τη διαφορά τερμάτων που έχει (8-3, +5), ήταν πέμπτη καλύτερη ανάμεσα στις 32 ομάδες προκρίθηκαν. Πίσω από Ισπανία, Ιταλία, Νότια Κορέα και Μάλι.

Αν στο σημερινό ματς, με το οποίο ολοκληρώθηκε η φάση των ομίλων, το Μεξικό νικούσε τη Βενεζουέλα (τελικό 0-0) θα ήταν 6η καλύτερη η Ελλάδα και θα έπαιζε με τη Μοζαμβίκη.

Η διασταύρωση φέρνει την 5η στο σύνολο Ελλάδα αντίπαλο με την τέταρτη καλύτερη τρίτη όλων των ομίλων και αυτή είναι το Εκουαδόρ. Το ματς δεν έχει ξεκαθαρίσει στην παρούσα φάση πότε θα γίνει. Η φάση των «32» θα διεξαχθεί 30 Νοεμβρίου και 1η Δεκεμβρίου και τα παιχνίδια θα έχουν ώρα έναρξης από τις 14:30 έως τις 17:30.

Η Εθνική το πιθανότερο είναι να παίξει τη Δευτέρα 30 του μήνα στις 16:30.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της διοργάνωσης:

Φάση των «32»: 30 Νοεμβρίου και 1η Δεκεμβρίου

Φάση των «16»: 3 και 4 Δεκεμβρίου

Προημιτελικά: 7 Δεκεμβρίου

Ημιτελικά: 10 Δεκεμβρίου

Μικρός τελικός: 13 Δεκεμβρίου

Τελικός: 13 Δεκεμβρίου

