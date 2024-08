Η Κινζάγκ Λάμο από το Μπουτάν ήταν η τελευταία δρομέας που τερμάτισε στον μαραθώνιο των Ολυμπιακών Αγώνων, μέσα σε αποθέωση.

O μαραθώνιος γυναικών στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι εξελίχθηκε σε μια μονομαχία ανάμεσα στη Σιφάν Χασάν και την Τικγστ Ασέφα, με την Ολλανδή να κατακτά το χρυσό μετάλλιο με νέο ολυμπιακό ρεκόρ στις 2ώρ.22:55.

Όμως όλο το χειροκρότημα και την αποθέωση στους δρόμους του Παρισιού και στο σημείο του τερματισμού πήγε σε μια δρομέα από τo Mπουτάν, την Κινζάγκ Λάμο.

Η 26χρονη ήταν η τελευταία δρομέας που τερμάτισε, από τις 91 συνολικά που βρέθηκαν στην εκκίνηση, περνώντας 80ή τη γραμμή τερματισμού σε 3ώρ.52:59, δηλαδή 90 λεπτά μετά τον τερματισμό της Χασάν.

Η Λάμο προερχόμενη από μια μικρή χώρα από τη νότια Ασία, ήταν και η μοναδική αθλήτρια που εκπροσώπησε το Μπουτάν, καθώς και η σημαιφόρος στην Τελετή Έναρξης.

«Ο πρώτος μου στόχος ήταν να ολοκληρώσω τον μαραθώνιο και να πετύχω ατομικό ρεκόρ. Ηταν η πρώτη μου παρουσία σε διεθνή αγώνα και η πρώτη φορά που τρέχω στην Ευρώπη» δήλωσε η αθλήτρια.

The #Paris2024 crowd pushed Kinzang Lhamo from Bhutan to the finish! Goosebumps! #Olympics #marathon pic.twitter.com/9klDQRt0Jv