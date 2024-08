Δύο νησιά της Καραϊβικής μπορούν να χαρακτηριστούν ως τα πιο επιτυχημένα στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι, με βάση τον αριθμό μεταλλίων και τον πληθυσμό τους.

Οι ΗΠΑ κατέκτησαν το τελευταίο χρυσό μετάλλιο των Ολυμπιακών Αγώνων, στο μπάσκετ γυναικών, έτσι ισοφάρισαν την Κίνα στα 40 χρυσά μετάλλια και πήραν την πρώτη θέση στον πίνακα των μεταλλίων υπερτερώντας στα ασημένια μετάλλια.

Ομως με βάση τον πληθυσμό, δύο νησιά της Καραϊβικής μπορούν να χαρακτηριστούν ως τα πιο επιτυχημένα έθνη σε αυτούς τους Ολυμπιακούς Αγώνες.

Η Γρενάδα με πληθυσμό σχεδόν 124.000 ανθρώπων, πανηγύρισε δύο χάλκινα μετάλλια, με τον Αντερσον Πίτερς στον ακοντισμό και τον Λίντον Βίκτορ στο δέκαθλο.

Παρόμοια επίδοση και για την Αγία Λουκία, με πληθυσμό 184.000 κατοίκων είδε τη Ζουλιέν Αλφρεντ να γίνεται ολυμπιονίκης στα 100μ. και να κατακτά το ασημένιο μετάλλιο στα 200μ.

Julien Alfred achieved #Olympic glory and wrote a new chapter in Saint Lucia's history books in #Paris.



🥇100m gold

🥈200m silver #OlympicGames #Paris2024 pic.twitter.com/suxHOxFSLQ