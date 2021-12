Paris 2024: Τελετή έναρξης Ολυμπιακών Αγώνων στον Σηκουάνα!

Για πρώτη φορά στην ιστορία των Ολυμπιακών Αγώνων η τελετή έναρξης στο "Paris 2024" δεν θα φιλοξενηθεί σε στάδιο αλλά στον ποταμό Σηκουάνα!

Στον ποταμό σύμβολο του Παρισιού, τον Σηκουάνα, θα φιλοξενηθεί η τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων (26/7-11/8) του 2024.

Η οργανωτική επιτροπή των αγώνων επικύρωσε την Δευτέρα την απόφαση με την οποία είναι σύμφωνος ο πρόεδρος της Γαλλίας ο Εμανουέλ Μακρόν και φυσικά η ΔΟΕ.

Περισσότερα από 160 σκάφη που θα υποδέχονται αθλητές και αθλήτριες από περισσότερες από 200 αποστολές, θα παρελάσουν στον ποταμό για σχεδόν 6 χιλιόμετρα μεταξύ του «Pont d'Austerlitz» και του «Pont d'Iéna» στο κέντρο του Παρισιού, σύμφωνα με το σχέδιο των διοργανωτών, ενώ η τελετή λήξης, θα πραγματοποιηθεί στην «Esplanade du Trocadéro».

26/07/2024 - Are you ready for this?



On the River Seine, the most spectacular & accessible Opening Ceremony in Olympic history. Open to all, open to you!



Sur la Seine, la plus grande cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Ouverte à tous, ouverte à vous !#Paris2024 pic.twitter.com/5th1CEeZAe