Ο Καρλ Λιούις κράζει την 4Χ100μ. των ΗΠΑ: «Χειρότερη και από ομάδα ερασιτεχνών» (vid)

Σκληρή κριτική από τον Καρλ Λιούις στην ομάδα των 4Χ100μ. των ΗΠΑ που δεν προκρίθηκε στον τελικό.

Όταν σε λένε Καρλ Λιούις έχεις το κάθε δικαίωμα να κάνεις την κριτική σου σε αθλητές που εκπροσωπούν την χώρα σου.

Ο θρύλος του παγκόσμιου αθλητισμού μίλησε με σκληρά λόγια για την ομάδα 4Χ100μ. ανδρών της χώρας του, μετά τον αποκλεισμό τους από τα ημιτελικά της κούρσας.

Ο Λιούις σε ανάρτησή του στο Twitter, χαρακτήρισε την τετράδα που έτρεξε στο προκριματικό ως «χειρότερη από ερασιτέχνες», σχολιάζοντας πως δεν έκαναν τίποτα σωστό.

«Η ομάδα των ΗΠΑ, έκανε τα πάντα λάθος στην σκυταλοδρομία των ανδρών. Οι αλλαγές ήταν λάθος, οι αθλητές έτρεχαν με λάθος... πόδια και ήταν σαφές ότι δεν υπήρχε ηγεσία. Είναι εντελώς απαράδεκτο για μια ομάδα των ΗΠΑ να φαίνεται χειρότερη από τα πιτσιρίκια του AAU που είδα» έγραψε χαρακτηριστικά.

The USA team did everything wrong in the men's relay. The passing system is wrong, athletes running the wrong legs, and it was clear that there was no leadership. It was a total embarrassment, and completely unacceptable for a USA team to look worse than the AAU kids I saw .