Ντε Γκράσε: Από τα γελάκια με τον μύθο Μπολτ στο χρυσό στο Τόκιο (pics & vid)

Ο Αντρέ Nτε Γκράσε αναδείχθηκε χρυσός Ολυμπιονίκης στο Τόκιο, ενώ πέντε χρόνια πριν είχε κλέψει την παράσταση στο Ρίο με τα γελάκια του μαζί με τον Μπολτ λίγο πριν τον τερματισμό.

Έφτασε και η σειρά του Αντρέ Ντε Γκράσε να πάρει το χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς στα 200μ. Ο Καναδός σπρίντερ τερμάτισε πρώτος στον τελικό στο Τόκιο με χρόνο 19.62, αφήνοντας πίσω τους Αμερικανούς, Κένεθ Μπένταρεκ με 19.68 και Λάιλς με 19.74. Ο Ντε Γκράσε χρειάστηκε να περιμένει πέντε χρόνια για να ανέβει στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου, αφού το 2016 πήρε το ασημένιο επειδή ο θρύλος του στίβου, Γιουσέιν Μπολτ δεν γινόταν να χάσει από κανέναν.

Μάλιστα οι δύο τους, έκλεψαν τις εντυπώσεις με τις αντιδράσεις του λίγο πριν τον τερματισμό της ημιτελικής κούρσας των 200 μέτρων στο Ρίο. Ήταν τόσο άνετοι κατά τη διάρκεια της μονομαχίας τους, με αποτέλεσμα να ανταλλάσσουν βλέμματα, ξεσπώντας σε γέλια, σε ένα στιγμιότυπο που είχε γίνει viral και αποτελεί μία από τις πιο ιδιαίτερες στιγμές σε Ολυμπιακούς στα δρομικά αγωνίσματα.



O Kαναδός έμαθε τα... μυστικά από τον τεράστιο Μπολτ, δούλεψε σκληρά και φέτος που δεν υπήρχε ο Τζαμαικανός μύθος, αφού έχει σταματήσει, κατάφερε να φτάσει στο πολυπόθητο χρυσό. Έχει πάρει και το χάλκινο στα 100μ.

Με αυτό τον τρόπο έφτασε τα 5 Ολυμπιακά μετάλλια, αφού το 2016 ήταν χάλκινος Ολυμπιονίκης σε 100μ. και σκυταλοδρομία 4χ100 και φυσικά κατέκτησε ασημένιο στα 200μ.

De Grasse and #Bolt still have the time to chat during the Semis race.Bolt won the semis. pic.twitter.com/mcRi9UAzb2