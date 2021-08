Ολυμπιακοί Αγώνες: Η ΔΟΕ στο πλευρό της Λευκορωσίδας Τσιμανούσκαγια

Η ΔΟΕ ενημέρωσε ότι ήρθε σε επαφή με την 24χρονη Λευκορωσίδα, Κρουτσίνα Τσιμανούσκαγια, η οποία οδηγήθηκε βίαια και κόντρα στη θέλησή στο αεροδρόμιο του Τόκιο από μέλη της αποστολής για να επιστρέψει στο Μινσκ, έπειτα από κριτική που άσκησε στους προπονητές της Ολυμπιακής ομάδας της πατρίδας της.

H Λευκορωσίδα σπρίντερ, Κρουτσίνα Τσιμανούσκαγια, οδηγήθηκε βίαια και κόντρα στη θέλησή στο αεροδρόμιο του Τόκιο - όπου διεξάγονται οι Ολυμπιακοί Αγώνες - από μέλη της αποστολής για να επιστρέψει στο Μινσκ, έπειτα από κριτική που άσκησε στους προπονητές της Ολυμπιακής ομάδας της πατρίδας της.

Το αποκαλυπτικό δημοσίευμα του Reuters αναπαράχθηκε από όλα τα μεγάλα media του πλανήτη και προκάλεσε την κινητοποίηση της ΔΟΕ που στους λογαριασμούς της στα social media ενημέρωσε ότι ήρθε σε επαφή με την αθλήτρια, η οποία αισθάνεται ασφαλής και δεν θα επιστρέψει στην χώρα της.

«Η ΔΟΕ και η Οργανωτική Επιτροπή του Τόκιο 2020 μίλησαν απευθείας με την Κρουτσίνα Τσιμανούσκαγια στο αεροδρόμιο της Χανέντα, συνοδευόμενη από ένα μέλος του Τόκιο 2020. Μας είπε ότι αισθάνεται ασφαλής. Η ΔΟΕ θα συνεχίσει τις επαφές με την αθλήτρια και τις Αρχές για να καθορίσει τα επόμενα βήματα, τις προσεχείς ημέρες», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

The IOC and Tokyo 2020 have spoken to Krystsina Tsymanouskaya directly tonight. She is with the authorities at Haneda airport and is currently accompanied by a staff member of Tokyo 2020. She has told us that she feels safe. /1