Με καθυστέρηση μισής ώρας το απογευματινό πρόγραμμα της 4ης ημέρας λόγω ξαφνικής νεροποντής.

Ο καιρός στο Μόναχο έφερε το πρόγραμμα της 4ης ημέρας στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου, λίγο πίσω.

Μία έντονη βροχόπτωση ανάγκασε τους διοργανωτές να καθυστερήσουν την έναρξη του προγράμματος, που ήταν αρχικά να ξεκινήσει στις 21:00 ώρα Ελλάδος.





Due to adverse weather conditions, the programme is now due to start at 8.30pm.#Munich2022 #BackToTheRoofs pic.twitter.com/Bye9a0MEiG