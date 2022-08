Το όνομα της Μπάρμπορα Σποτάκαβα δεσπόζει ανάμεσα στις 12 φιναλίστ του ακοντισμού γυναικών στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του Μονάχου, όπου θα είναι και η Ελίνα Τζένγκο. Η 41χρονη Τσέχα, κάτοχος του παγκοσμίου ρεκόρ και δις ολυμπιονίκης, είχε λάβει μέρος και στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του Μονάχου το 2002!

Όταν η Μπάρμπορα Σποτάκοβα κατακτούσε το πρώτο της μετάλλιο στον ακοντισμό στο παγκόσμιο πρωτάθλημα της Οσάκα το 2007, η Ελίνα Τζένγκο ήταν πέντε ετών.

Να το γράψουμε διαφορετικά, η 41χρονη Τσέχα επέστρεψε στο Ολυμπιακό Στάδιο του Μονάχου για να αγωνιστεί ξανά σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Όπως και το 2002, όταν έμενε εκτός τελικού (50.51μ.) και η Μιρέλα Μανιάνι κατακτούσε το χρυσό μετάλλιο με 67.47μ.

Η Σποτάκοβα βρέθηκε ξανά στο Μόναχο, με τα δυο παιδιά της να την παρακολουθούν και να την παροτρύνουν από την κερκίδα στον προκριματικό του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος. Με βολή στα 60.75μ. (3η καλύτερη του προκριματικού) η Σποτάκοβα θα είναι στον τελικό του Σαββάτου (20/8, 21:25), σε ένα τελικό τριών γενεών.

Eίναι η κάτοχος του παγκοσμίου ρεκόρ με 72.28μ. από το 2008 στη Στουτγάρδη, είναι δις ολυμπιονίκης (Πεκίνο 2008, Λονδίνο 2012), τρις πρωταθλήτρια κόσμου και πρωταθλήτρια Ευρώπης το 2014 στη Ζυρίχη.

Γεννημένη τον Ιούνιο του 1981, δεν θα είναι η μόνη 40+ του τελικού, η Σλοβένα Μαρτίνα Ράτεϊ, είναι γεννημένη τον Νοέμβριο της ίδιας χρονιάς.

Η δική μας Ελίνα Τζένγκο και η Σέρβα Αντριάνα Βιλάγκος εκπροσωπούν τη νέα γενιά, οι μόνες από τις 12 φιναλίστ που έχουν γεννηθεί στο 21ο αιώνα. Η Τζένγκο στις 2 Σεπτέμβριου 2002 και η Βιλάγκος στις 2 Ιαναουαρίου 2004.

A clash of generations!



Oldest finalist for the javelin final.

Barbora Spotakova (41 years 49 days) - 60.75m



Youngest finalist for the javelin final.

Adriana Vilagos (18 years 228 days) - 57.70m#Munich2022 #BackToTheRoofs pic.twitter.com/VttDitURTj