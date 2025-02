Καραλής: «Θέλω να ξεπεράσω τα 6,00μ. στο ΣΕΦ και στο πανελλήνιο πρωτάθλημα»

Ο Εμμανουήλ Καραλής θέλει να συνδυάσει τον 7ο πανελλήνιο τίτλο του στον κλειστό στίβο με άλμα πάνω από τα 6,00μ. στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.

Ο Εμμανουήλ Καραλής θα είναι το μεγάλο όνομα στην πρώτη ημέρα του πανελληνίου πρωταθλήματος κλειστού στίβου το Σάββατο (22/2) στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.

Ο 25χρονος έχει κάνει εντυπωσιακό ξεκίνημα στο 2025, με τρία πανελλήνια πρωταθλήματα κλειστού στίβου στο επί κοντώ σε ισάριθμες αναμετρήσεις.

Πρώτα στην Καέν με 5,90μ., έπειτα στο Λοτζ με 5,92μ. και πριν από μερικές ημέρες με 5,94μ. στο ISTAF του Βερολίνου.

Και στις τρεις εμφανίσεις του ο Καραλής δοκίμασε σε ύψη στα 6,00μ. στην Καέν και στα 6,02μ., στο Λοτζ και στο Βερολίνο, θέλοντας να ισοφαρίσει ή να βελτιώσει το δικό του πανελλλήνιο ρεκόρ στον ανοιχτό (6,00μ.) που σημείωσε στις 25 Αυγούστου 2024 στο Χορζόφ, λίγες ημέρες μετά την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι.

🚀🇬🇷 What a day for Greek athletics! Emmanouil Karalis soared to new heights, setting a Greek indoor pole vault record at 5.94m in Berlin! 🌟 Meanwhile, Polyniki Emmanouilidou sprinted her way to 5th place in the 60m finals with a solid 7.34s. Proud moments for Greece on the… pic.twitter.com/ONY42IvE7L