Ποέτα: «Εξαιρετική εμφάνιση σε μια δύσκολη έδρα με απίθανη ατμόσφαιρα»

Ο Τζουζέπε Ποέτα έμεινε απολύτως ικανοποιημένος από τη νίκη της Αρμάνι Μιλάνο μέσα στο Telekom Center Athens επί του Παναθηναϊκού.

Η ιταλική ομάδα έφυγε από την Αθήνα με ένα σπουδαίο διπλό κερδίζοντας τον Παναθηναϊκό δίκαια με 87-74.

Μετά το τέλος ο Τζουζέπε Ποέτα μιλώντας στη συνέντευξη Τύπου είπε ότι «είμαι χαρούμενος για τους παίκτες μου. Έκαναν εξαιρετική εμφάνιση σε μία δύσκολη έδρα με αυτή την απίθανη ατμόσφαιρα. Είχαμε συνέπεια, παίξαμε τρομερή άμυνα. Στα τελευταία 2-3 δεν το καταφέραμε. Το κάναμε κόντρα στον Παναθηναϊκό που είναι ταλαντούχος. Θα παλέψουμε για τα play-offs μέχρι το τέλος. Σήμερα κάναμε καλή εμφάνιση και δείξαμε πως είμαστε έτοιμοι να παλέψουμε μέχρι το τέλος. Θα είναι δύσκολο αλλά θα προσπαθήσουμε».

Όσο για το 2/2 της Αρμάνι επί του Παναθηναϊκού φέτος; «Ήταν δύο διαφορετικά ματς. Τότε τρέχαμε στην επίθεση, σήμερα ήμασταν πιο συγκρατημένοι, είχαμε περισσότερο έλεγχο. Έτσι πρέπει να παίζεις εκτός έδρας».