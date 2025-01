Οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του «χάλκινου» ολυμπιονίκη των 100μ. Φρεντ Κέρλεϊ, έπειτα από επεισόδιο στο Μαϊάμι.

Μπελάδες για τον Φρεντ Κέρλεϊ, με τον σπρίντερ από τις ΗΠΑ να συλλαμβάνεται με την κατηγορία επίθεσης σε αστυνομικούς στο Μαϊάμι.

Ο 29χρονος, ιθαγενής Τεξανός, που ήταν 2ος στα 100μ. στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Τόκιο και 3ος στο ίδιο αγώνισμα στο Παρίσι, σύμφωνα με την Daily Mail κατηγορείται για παρεμπόδιση αστυνομικής επιχείρησης, αντίσταση κατά της αρχής χωρίς χρήση βίας και άτακτη συμπεριφορά.

Όπως ανακοίνωσε η αστυνομία του Μαϊάμι, το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης (2/1), όταν ο Κέρλεϊ πλησίασε σε σημείο όπου βρισκόταν σε εξέλιξη αστυνομική επιχείρηση στο 100ό μπλοκ, της 9th street.

Here is the body cam footage of Fred Kerley 🇺🇸 being arrested.



He was tasered.pic.twitter.com/QDMrOBuN4T