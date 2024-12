Η Μπεατρίς Τσεμπέτ, ολυμπιονίκης στο Παρίσι στα 5.000μ. και στα 10.000μ., τρέχοντας στους δρόμους της Βαρκελώνης πέτυχε παγκόσμιο ρεκόρ στα 5 χλμ. με 13:54, έγινε η πρώτη αθλήτρια που κατεβαίνει τα 14 λεπτά στην απόσταση.

H Mπεατρίς Τσεμπέτ έβαλε το κερασάκι στην τούρτα των παγκοσμίων ρεκόρ για το 2024. Η 24χρονη δρομέας από την Κένυα το απόγευμα της Τρίτης (31/12) έτρεξε τα 5 χλμ σε δημόσια οδό στην Cursa Dels Nassos της Βαρκελώνης σε 13:54 κι έγινε η πρώτη γυναίκα που κατεβαίνει τα 14 λεπτά στην απόσταση.

Η Τσεμπέτ έχοντας ρυθμό στα 2:47 ανά χιλιόμετρο, συνέτριψε το δικό της παγκόσμιο ρεκόρ στο αγώνισμα, τα 14:13 που είχε πετύχει ακριβώς πριν από ένα έτος στον ίδιο αγώνα.

WATCH: 5000m and 10,000m Olympic champion Beatrice Chebet becomes the first woman to break 14 minutes for 5K to SMASH the world record in 13:54 at the Cursa Dels Nassos race in Barcelona. 🚨



