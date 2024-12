Γκάουτ Γκάουτ: Το νέο παιδί θαύμα των σπριντ, οι συγκρίσεις με τον Μπολτ και τα πρώτα δολάρια

Η βιομηχανία του παγκόσμιου στίβου στο πρόσωπο του Γκάουτ Γκάουτ βλέπει τον νέο Γιουσέιν Μπολτ, με τον 16χρονο Αυστραλό να τρέχει τα 200μ. σε 20.04

Η εξέλιξη της προπονητικής, σε συνδυασμό με το ταλέντο ενός αθλητή, μπορεί να φέρει από νωρίς σπουδαία αποτελέσματα, ιδιαίτερα όταν μιλάμε για ένα παιδί θαύμα, όπως ο Γκάουτ Γκάουτ.

Στις 29 Δεκεμβρίου θα γιορτάσει τα 17α γενέθλιά του και ήδη ο παγκόσμιος στίβος στο πρόσωπο του νεαρού από την Αυστραλία, βλέπει τον νέο Γιουσέιν Μπολτ.

Ο Γκάουτ Γκάουτ, γιος μεταναστών από το Σουδάν, που γεννήθηκε στο Μπρισμπέιν, τις τελευταίες ημέρες βρίσκεται στο επίκεντρο της επικαιρότητας.

Στο σχολικό πρωτάθλημα της Αυστραλίας στο Κουίνσλαντ έτρεξε τα 100μ. με ευνοϊκό άνεμο +3,4 μ/δ. σε 10:04 και στον τελικό με ευνοϊκές συνθήκες σημείωσε 10.17, που ισοδυναμεί με την 6η κορυφαία επίδοση όλων των εποχών στην κατηγορία U18 (παίδων).

Τα καλύτερα ήρθαν στα 200μ., με τον Γκάουτ Γκάουτ να σταματά το χρονόμετρο στα 20.04 και να καταρρίπτει το εθνικό ρεκόρ ανδρών, που κρατούσε 56 χρόνια και είχε ο Πίτερ Νόρμαν με 20.06 από τον τελικό των Ολυμπιακών Αγώνων του 1968 στην Πόλη του Μεξικού.

GOUT OF THIS WORLD 🌏🌏



In 20.04-seconds, 16-year-old Gout Gout has sprinted into athletics history as Australia's fastest ever man over 200m, taking down Peter Norman’s Australian record of 20.06 from the 1968 Olympic Games.



20.04 (+1.5). The oldest record in the books is… pic.twitter.com/wVpPSebbAp