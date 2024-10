Η Ρουθ Τσέπνγκετις από την Κένυα συνδύασε την 3η νίκη της στον μαραθώνιο του Σικάγο με ένα ιστορικό ρεκόρ, έγινε η πρώτη γυναίκα που κατέβηκε τις 2ώρ.10, σταματώντας το χρονόμετρο στις 2ώρ.09:56!

Απίστευτο και όμως αληθινό, μια αθλήτρια έτρεξε τον μαραθώνιο σε χρόνο κάτω από τις 2 ώρες και 10 λεπτά.

Αυτό το «φράγμα» που έμοιαζε άπιαστο, το «έσπασε» η Ρουθ Τσέπνγκετις στον μαραθώνιο του Σικάγου με 2ώρ.09:56!

Η 30χρονη δρομέας από την Κένυα έγραψε ιστορία, βελτίωσε την παγκόσμια επίδοση σχεδόν κατά δύο λεπτά, «διαλύοντας» τις 2ώρ.11:53 που είχε σημειώσει η Τιγκστ Ασέφα από την Αιθιοπία στις 23 Σεπτεμβρίου 2023 στο Βερολίνο.

«Αυτό ήταν το όνειρό μου, το αφιερώνω στον Κέλβιν Κίπτουμ»

Η Τσέπνγκετις αφιέρωσε την επιτυχία της στον συμπατριώτη της και αδικοχαμένο μαραθωνοδρόμο, Κέλβιν Κίπτουμ, που τον Φεβρουάριο του 2024 έχασε τη ζωή του σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα στη χώρα του.

«Αυτό ήταν το όνειρό μου. Πάλεψα πολύ, σκεπτόμενη το παγκόσμιο ρεκόρ. Το παγκόσμιο ρεκόρ επέστρεψε στην Κένυα και το αφιερώνω στον Κέλβιν Κίπτουμ» δήλωσε η αθλήτρια.

Η Τσέπνγκετις, πρωταθλήτρια κόσμου στην Ντόχα το 2019, νίκησε για 3η φορά στην καριέρα της στο Σικάγο κι εκεί το 2022 είχε σημειώσει το ατομικό της ρεκόρ των 2ώρ.14:18, που ισοδυναμούσε με την 4η κορυφαία επίδοση όλων των εποχών.

