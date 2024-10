Το καλεντάρι των 14 αγώνων μέχρι τον τελικό των Diamond Leage στη Ζυρίχη γνωστοποίησε η World Athletics, πότε ξεκινούν, πότε ολοκληρώνοντα, πού θα έχει μήκος ανδρών και πού επί κοντώ ανδρών.

Το πρόγραμμα των αγώνων της σειράς Diamond League για το 2025 ανακοίνωσε η World Athletics την Τετάρτη (2/10). Το ταξίδι περιλαμβάνει 14 αγώνες σε τέσσερις ηπείρους, πριν από το διήμερο των τελικών στη Ζυρίχη (27-28 Αυγούστου).

Με δεδομένο ότι το παγκόσμιο πρωτάθλημα για το 2025 θα γίνει στο Τόκιο τον Σεπτέμβριο (13-21/9), τα Diamond League θα αποτελέσουν την καλύτερη πρόβα για το μεγάλο γεγονός της χρονιάς.

Όπως έχει ανακοινωθεί τα Diamond League θα μοιράσουν 9,24 εκατομμύρια δολάρια το 2025, οι αγώνες θα αρχίσουν από την Ασία και συνολικά θα φιλοξενηθούν σε 13 χώρες. Κάθε αγώνισμα θα διεξαχθεί από τέσσερις μέχρι επτά φορές στον δρόμο για τον τελικό.

