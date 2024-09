Ατομικό ρεκόρ o Καραΐσκος στον μαραθώνιο του Βερολίνου

Ο Παναγιώτης Καραΐσκος έτρεξε τον μαραθώνιο του Βερολίνου σε νέο ατομικό ρεκόρ μe 2ώρ.16:28, που τον έφεραν στην 47η θέση της κατάταξης.

Σπουδαία εμφάνιση, που συνδυάστηκε με ατομικό ρεκόρ πραγματοποίησε ο Παναγιώτης Καραΐσκος στον μαραθώνιο του Βερολίνου.

Ο 35χρονος δρομέας τερμάτισε σε 2ώρ.16:28, που τον έφεραν στην 47η θέση της γενικής κατάταξης, βελτιώνοντας κατά πολύ το ατομικό του ρεκόρ των 2ώρ.17:58 από το 2021.

Ο Καραΐσκος πέρασε τα μισά της κούρσας σε 1ώρ.07:57, έχοντας σταθερό τέμπο στη διάρκεια της κούρσας. Τα περάσματα ανά πέντε χλμ. κυμάνθηκαν από 16:07 μέχρι τα 16:19, ενώ τα περάσματα ανά χλμ. ήταν από 3:13, μέχρι 3:17.

«Η σημερινή εμφάνιση αποτελεί μια δικαίωση για τον αθλητή μου. ΄Έχει σταθεί πολλές φορές άτυχος τα προηγούμενα χρόνια και δεν κατάφερε να πετύχει αυτό που μπορούσε. ΄Έκανε πολύ καλό αγώνα σήμερα και θεωρώ πως ακόμη έχει το περιθώριο να κυνηγήσει καλύτερους χρόνους. Τώρα έχει μπροστά του την πρόκληση του Μαραθωνίου Αθήνας, όπου θα διεκδικήσει κι εκεί να κάνει ένα ρεκόρ», είπε ο τεχνικός του Σταύρος Καρρές.

Κυριαρχία της Αιθιοπίας

Στους άνδρες νικητής αναδείχθηκε ο Μικέσα Μενγκέσα από την Αιθιοπία με ατομικό ρεκόρ στις 2ώρ.03.17. Ο αγώνας κρίθηκε στα τελευταία μέτρα, με τον Τσίμπριαν Κότουτ από την Κένυα να τερματίζει σε 2ώρ.03:22.

🇪🇹 Ethiopia swept the Berlin Marathon!



Milkesa Mengesha was the fastest man, while winner Tigist Ketema and the next three women to cross the finish line were also Ethiopian runners. pic.twitter.com/MZSQ3YTIwB