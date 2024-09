Ο Μίλτος Τεντόγλου ήταν ανίκητος και το 2024 και βρίσκεται στη λίστα των υποψηφίων για τον τίτλο του κορυφαίου αθλητή στην Ευρώπη.

Ο Μίλτος Τεντόγλου «σάρωσε» όλους τους τίτλους που διεκδίκησε στο μήκος κι αυτή τη σεζόν, σημείωσε την κορυφαία επίδοση στον κόσμο (8,65μ.) και όπως αναμενόταν βρίσκεται μέσα στους 10 υποψήφιους για τον κορυφαίο αθλητή στην Ευρώπη για το 2024.

Ο Τεντόγλου κατά σειρά διατήρησε τους τίτλους σστο παγκόσμιο πρωτάθλημα κλειστού στίβου της Γλασκώβης, στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα της Ρώμης και στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι.

Το αποτέλεσμα ψηφοφορίας θα κριθεί σε τέσσερα μέρη, κατά ποσοστό 25% από την ψήφο του κοινού, των ομοσπονδιών μελών, την μέσων ενημέρωσης και της επιτροπής της European Athletics.

Οι νικητές θα ανακοινωθούν στην τελετή απονομής των Golden Tracks, που θα πραγματοποιηθεί στα Σκόπια στις 26 Οκτωβρίου.

Τα τέσσερα τελευταία χρόνια, με εξαίρεση το 2020 εξ αιτίας της πανδημίας, ο τίτλος έχει πάει σε νορβηγικά χέρια, στο Κάρστεν Βάρχολμ (2019, 2021) και στον Γιάκομπ Ινγκεμπρίτσεν (2022, 2023). H διαδικασία ψηφοφορίας, για τον κόσμο ολοκληρώνεται στις 29 Σεπτεμβρίου εδώ

