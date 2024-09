O Χρήστος Φρεντζεσκάκης έκλεισε τον κύκλο αγώνων του για τη σεζόν με βολή στα 74,82μ. και την 4η θέση στο «74th Boris Hanžeković Memorial» στο Ζάγκρεμπ.

Ο Χρήστος Φραντζεσκάκης έκλεισε την αγωνιστική περίοδο καταλαμβάνοντας την 4η θέση στη σφυροβολία με βολή στα 74,82μ. στο «74th Boris Hanžeković Memorial», που φιλοξενείται στο Αθλητικό Πάρκο της Μλάντοστ στο Ζάγκρεμπ.

Ο 24χρονος πρωταθλητής είχε άλλη μια έγκυρη βολή στα 71.16μ., στον αγώνα του, ενώ πριν από μερικές ημέρες σε μίτινγκ στην Ουγγαρία, σημείωσε την καλύτερη φετινή του επίδοση με 76,94μ.

Στον αγώνα στο Ζάγκρεμπ νικητής αναδείχθηκε ο Μιχάιλο Κόκχαν με τον Ουκρανό να σημειώνει ατομικό ρεκόρ στα 81,14μ., βελτιώνοντας τα 80.78μ. που είχε από το 2021.

Πίσω από τον «χάλκινο» στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι ήταν ο Πολωνός, Πάβελ Φάιντεκ με 79,10μ. και ο ολυμπιονίκης στο Παρίσι, Έθαν Κάτζμπεργκ από τον Καναδά, με 78,59μ.

Το σπουδαίο μίτινγκ άνοιξε το Σάββατο (7/9) με τη σφαιροβολία ανδρών και τον Ράιν Κράουζερ να επικρατεί με την κορυφαία φετινή του επίδοση στα 22,93μ.

