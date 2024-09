Πέθανε η μαραθωνοδρόμος που της έβαλε φωτιά ο σύντροφός της

Η Ρεμπέκα Τσεπτεγκέι υπέκυψε στα τραύματα που της προκλήθηκαν από την φωτιά που της έβαλε ο σύντροφός της.

Θρήνος στον παγκόσμιο αθλητισμό με την είδηση της απώλειας της Ρεμπέκα Τσεπτεγκέι.

Η 33χρονη μαραθωνοδρόμος είχε δεχθεί επίθεση από τον σύντροφό της, ο οποίος την είχε λούσει με βενζίνη και της είχε βάλει φωτιά την προηγούμενη Κυριακή.

Η αθλήτρια από την Ουγκάντα που είχε βγει 44η στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού έδινε μάχη για να κρατηθεί στην ζωή σε μονάδα εντατικής θεραπείας σε νοσοκομείο της Κένυας, όμως δεν τα κατάφερε και υπέκυψε στα τραύματά της.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές που επικαλείται το Sky News, το ζευγάρι τσακωνόταν για έκταση που είχε αγοράσει η μαραθωνοδρόμος στην περιοχή Τρανς Νζόια για να είναι κοντά στα αθλητικά κέντρα που βρίσκονται στην περιοχή.

We regret to announce that our athlete Rebecca Cheptegei, who competed at the Olympics has suffered severe injuries and is hospitalized at Moi Teaching and Referral Hospital in Eldoret. This follows an incident involving her Kenyan boyfriend pouring petrol and setting fire on her pic.twitter.com/rgnWvgTpkb

— UGANDA ATHLETICS FEDERATION🇺🇬🇺🇬 UAF (@UgaAthletics2) September 3, 2024