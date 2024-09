Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται η μαραθωνοδρόμος Ρεμπέκα Τσεπτεγκέι, μετά από επίθεση με βενζίνη που δέχθηκε από τον σύντροφό της.

Πάρα πολύ δύσκολες στιγμές περνάει η μαραθωνοδρόμος της Ουγκάντας, Ρεμπέκα Τσεπτεγκέι, η οποία νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση μετά από επίθεση που δέχθηκε από τον σύντροφό της με βενζίνη.

Όπως αναφέρουν τοπικά μέσα, η αθλήτρια της Ουγκάντας που βρέθηκε στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού, υπέστη βαριά εγκαύματα στο σώμα της, καθώς ο σύντροφός της την περιέλουσε με βενζίνη και μετά την έκαψε.

Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνει ο αστυνομικός διοικητής της κομητείας Τρανζ Νζόια, Τζερεμάια Όλε Κόσιομ, ο οποίος δήλωσε στον Τύπο πως ο σύντροφος της Τσεπτεγκέι την έκαψε κατά τη διάρκεια ενδοικογενειακής διαμάχης.

Την είδηση αυτή έκανε γνωστή και μέσω επίσημης ανακοίνωσής της η Ομοσπονδία της Ουγκάντας, εκφράζοντας την λύπη της για τα όσα υπέστη η έμπειρη αθλήτρια.

Η ανακοίνωση:

«Η ομοσπονδία Αθλητισμού της Ουγκάντας, αναφέρει τα εξής: «Με λύπη ανακοινώνουμε ότι η αθλήτριά μας Ρεβέκα Τσεπτεγκέι (Rebecca Cheptegei), η οποία αγωνίστηκε στους Ολυμπιακούς Αγώνες, έχει τραυματιστεί σοβαρά και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Moi Teaching and Referral Hospital στο Eldoret, ύστερα από περιστατικό που περιλαμβάνει τον Κενυάτη φίλο της».

